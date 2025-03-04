В столице будет облачно с прояснениями.

В среду, 5 марта, киевлян ждет теплая, но облачная и ветреная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью в столице похолодает до +4°, а днем воздух прогреется до +11°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет западный, 7-12 м/с, а скорость порывов - до 20 м/с. атмосферное давление пониженное, 747-750 миллиметров ртутного столба.

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Во Львове в среду будет практически безоблачно. Ночью +1°, днем +13°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +1°, днем +11°.

В Тернополе 5 марта ночью будет +2°, днем +13°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет практически безоблачно, ночью 0°, днем +15°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью 0°, днем +12°, практически безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +1°, днем +14°.

В Виннице завтра будет +2°...+12°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +3°, днем +11°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +3°...+7°.

В Одессе 5 марта - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +11°.

В Херсоне в среду ночью будет +1°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +4°, а днем +8°, пасмурно.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +4°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +1°...+10°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +9°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +9°.

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