Прогноз погоды в Украине на 31 декабря.

Последний день уходящего 2023 года в Украине будет теплым. 31 декабря по всей стране ожидается плюсовая температура с небольшой облачностью и без существенных осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны будет сухо. Столбики термометров покажут +5°...+9°. Существенных осадков тут не ожидается.

Более прохладная погода будет на севере Украины. Тут столбики термометров покажут +4° в Сумской области и около +6° на остальной территории. Тут также ожидается небольшая облачность.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет такая же температура, как и на севере, +4°...+6°. Однако тут ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.

В центральной части Украины столбики термометров покажут около +5°, а в Винницкой области воздух прогреется до +7°.

На юге Украины 31 декабря будет преобладать солнечная погода. В Запорожской области будет +5°, а на остальной территории температура поднимется до +8°...+9°.

Приметы погоды 31 декабря

В старину крестьяне вечером 31 декабря гадали на погоду в следующем году. Ставили 12 коробочек с солью. Каждая коробочка - это месяц нового года. Утром 1 января смотрели: в какой коробочке соль размокла, тот месяц и будет дождливым.

Вас также могут заинтересовать новости: