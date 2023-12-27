В столице 26 декабря установлен новый температурный рекорд.

Тепло в Киеве установило новый температурный рекорд. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

"По данным наблюдений метеостанции, 26 декабря в столице зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня, который составил +5,9°С, что на 0,1°С выше чем в 2015 году", - сообщают синоптики.

По их данным, такая температура соответствует концу марта.

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26 декабря температурные рекорды также были зафиксированы в Вышгороде и Мироновке Киевской области.

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На 27 декабря в Киеве и Киевской области объявили и уровень опасности. Ожидается, что скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с. Это может повлечь усложнение работы коммунальных служб и привести к нарушению движения транспорта.

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По данным Украинского гидрометцентра, последняя неделя текущего года приготовила для Киевщины нетипично теплую декабрьскую погоду - как в дневные, так и в ночные часы будет преобладать плюсовая температура.

До 27 декабря в столице ожидаются осадки смешанной фазы, но из-за теплой погоды снежный покров будет интенсивно таять.

С четверга на погоду в Киеве будет влиять поле повышенного давления, благодаря чему ожидается сухая погода и все больше прояснений.

Так, по данным синоптиков, 27-28 декабря в Киеве будет около +4°, а в дальнейшем столбики термометров будут подниматься до +6°.

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