Наталья Диденко дала детальный прогноз до 1 января 2024 года.

В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с периодическими осадками, но без морозов. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, с 28 по 30 декабря ожидается поступление антициклона, который принесет нам сухую и прохладную погоду и ослабление ветра.

"31 декабря придет атмосферный фронт, поэтому появятся дожди и мокрый снег", - прогнозирует она.

Ночью 1-го января, по прогнозу Натальи Диденко, ожидается пауза в осадках, будет тепло.

Днем 1-го января осадки начнутся снова и будет сравнительно тепло.

"Как видно, в ближайшее время морозов каких-то не предвидится. Впереди влажный день, дальше три дня даже с периодическим солнцем, а новогодние 31 декабря и 1 января ожидаются влажными, однако не холодными", - резюмировала она.

Погода в Украине - прогноз на ближайшие дни

По данным Укргидрометцентра, последняя неделя 2023 года принесет в Украину нетипичную декабрьскую погоду. С четверга в Украине будет преобладать погода без осадков, а главное то, что ожидается повышение температуры.

Сегодня, по прогнозам, в северных и северо-восточных областях пройдет небольшой дождь, а уже 28 декабря в Украине будет сухо. В четверг в Украине ночью будет от 2° тепла до 3° мороза, а днем столбики термометров по всей стране покажут 0-7° тепла.

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