Осадков в конце марта не ожидается.

Последние дни марта в Украине будут необычайно теплыми. Дожди покинут территорию нашей страны, а температура существенно повысится. К концу недели столбики термометров в большинстве областей покажут +19°...+22°, а местами воздух прогреется до +23°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +7°, днем +20°. В воскресенье ночью ожидается +11°, а днем +22°, ясно и безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +21°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +12°, днем +22°, облачно с прояснениями.

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В Луцке в субботу ночью +8°, днем +21°, ясно безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +10°, днем +24°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +7°...+22°. В воскресенье температура будет +10°...+22°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +15°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+13°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +8°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +8°...+21°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье температура составит +9°...+21°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +5°...+20°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+23°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +7°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +4°, днем +18°, облачно с прояснениями.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +8°, днем +18°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +22°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +6°, днем +22°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +7°, днем до +18°. В воскресенье ночью температура составит +6°, днем столбики термометров покажут +19°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +8°, днем +22°, практически безоблачно. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура ночью составит +11°, днем +23°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +21°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +10...+22°.

В Сваляве завтра ожидается облачная погода с прояснениями, до +20°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+20°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +16°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +9°...+14°.

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