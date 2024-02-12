Температура снизится, но все равно будет достаточно тепло.

Во вторник, 13 февраля, температура в Украине немного снизится, однако все равно будет очень тепло. По всей стране ожидается плюсовая температура как днем, так и ночью. Будет пасмурно, в большинстве областей пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +10°.

Во Львове во вторник будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью +4°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью +4°, днем +8°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 февраля ночью будет +5°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +10°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Житомире во вторник будет ночью +6° днем +8°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +7°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +6°...+8°, дождь.

В Одессе 13 февраля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +9°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +8°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, небольшой дождь, ночью +8°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +5°, а днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +8°...+15°.

В Краматорске завтра пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +10°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +8°, дождь.

Приметы погоды 13 февраля

Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

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