По прогнозу синоптика Натальи Диденко, середина текущей недели будет еще холоднее.

Начало недели в Украине будет холодным, с осадками и скользкими дорогами. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, 20 ноября осадки в виде дождя и мокрого снега наиболее вероятны на востоке и западе Украины. На остальной территории предполагается погода без существенных осадков.

"Уже значительно внимательнее смотрите под ноги и под колеса - мокрые дороги с тротуарами и даже кое-где с гололедом могут стать причиной нежелательных столкновений. Поберегитесь", - советует синоптик.

Видео дня

Будет холодно, говорит она. Днем столбики термометров по всей стране покажут от 2 мороза до 4 тепла.

В Киеве понедельник будет сухим, но пуховики и шапки необходимы, говорит специалист, ведь днем будет около "нуля".

Середина текущей недели будет еще холоднее, предупреждает Наталья Диденко.

Какой будет грядущая зима - прогноз

По данным климатолога Веры Балабух, ожидается, что температура зимой будет не такой, как в предыдущие десятилетия. В частности, прогнозируется, что средняя температура воздуха за зиму на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов. Но это не значит, что мороза вообще не будет, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть довольно продолжительными.

Вас также могут заинтересовать новости: