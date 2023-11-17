Ожидается, что температура зимой будет не такой, как в предыдущие десятилетия.

Зима в Украине в этом году обещает быть теплой, а средняя температура воздуха за зиму на 2-3 градуса будет превышать климатическую норму 1991-2020 годов. Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, пишет NV.

"Потепление продолжается. В этом году мы видим, что август-октябрь в Украине были аномально теплыми, а температура воздуха во многих регионах была самой высокой за весь период инструментальных наблюдений за погодой", - отметила специалист.

Прогноз погоды на зиму 2023-2024

Декабрь 2023 может быть на 2-3 градуса теплее, чем в последние десятилетия.На значительной территории Украины может еще преобладать плюсовая температура воздуха. Это не значит, что мороза не будет вообще, просто периоды с аномально высокой температурой могут быть довольно продолжительными.

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В январе и феврале средняя температура также может быть на 2 градуса выше климатической нормы. В частности, в феврале может преобладать плюсовая температура на значительной территории страны, но будет больше осадков, будет усиливаться скорость ветра.

Сильные морозы зимой на территории Украины маловероятны, говорит эксперт. Ожидается, что зима будет такой как в прошлом году, а возможно и теплее. Тем не менее, заливы арктического воздуха вероятны в течение всего сезона, хотя они будут в основном недолговечными.

Какой будет зима в Украине - прогноз синоптика

По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, есть тенденция к тому, что холодный период в нашем регионе становится менее интенсивным. "И в процентном отношении, конечно, больше шансов, что зима будет теплой", - сказала она.

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