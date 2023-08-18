Самый ужасный пожар десятилетия произошел на острове архипелага Канарских островов Тенерифе.

Один из самых главных туристических направлений Европы остров архипелага Канарских островов Тенерифе накрыл "страшный" огонь: там произошел самый масштабный пожар за пару десятилетий.

По данным Independent, север территорий Испании начал гореть во вторник вечером из-за засухи, спровоцированной аномальной жарой.

Огонь не могут локализовать уже несколько дней. В ночь на 18 августа пожарные делали все возможное, чтобы спасти природу и дома людей. Отмечается, что потенциальная опасность угрожала 8 тысячам человек в восьми муниципалитетах острова. Для них еще во вторник объявили принудительную эвакуацию.

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Эпицентр пожара охватил горный район рядом с муниципалитетами Арафо, Канделария, а также восток и Запад Ла-Оротава.

Как прокомментировал капитан армии Рафаэль Сан-Хосе, за ночь на этих территориях достигли определенного прогресса. Но днем жаркая погода создает дополнительные риски для пожарных.

Канарские острова страдают от сильной засухи в течение последних нескольких лет, как и большая часть материковой Испании. Отмечается, что это связано с аномально низким уровнем осадков на этих территориях - норма последних лет была ниже средних показателей.

По данным президента Канарских островов Фернандо Клавихо, за эти дни огонь распространился на 3200 гектаров (7900 акров) земли. Однако, к счастью, пострадавших среди людей нет. Он ожидает, что пятница может стать решающим днем в вопросе локализации огня, однако учитывая то, что днем там ожидают 30 C тепла с повышением температуры на выходных, давать точные прогнозы трудно.

Independent указывает, что в настоящее время огонь уже охватил около 4000 гектаров (10 000 акров) земли. Над его локализацией работают 300 пожарных, также к этому процессу привлечены солдаты испанской армии.

Тенерифе является одним из главных туристических направлений Европы. Однако, как подчеркнула администрация Фернандо Клавихо, самые популярные туристические районы находятся вдали от очагов пожара. Поэтому пока что все пляжи, отели и туристические зоны работают в обычном режиме.

Исключением является Национальный парк Тейде, который считается одной из самых известных достопримечательностей Тенерифе. Его временно закрыли для туристов в четверг, 17 августа. Также это касаются всех туристических объектов, которые находятся рядом с вулканом Тейде.

Пожар, который охватил леса Тенерифе, считается самым масштабным за последние 40 лет, подчеркнул Клавихо.

Юг Европы окутала аномальная жара

Напомним, с середины июля 2023 года юг Европы, США и еще несколько стран евразийского континента накрыла аномальная жара.

В 16 городах Италии был установлен красный уровень опасности, температура достигала до +40 С даже в таких не "морских" странах, как Польша, Чехия и Германия.

По словам метеорологов, жара летом - естественная погода, однако из-за глобального потепления эти процессы стали длительнее и опаснее. Ученые недавно предложили решение, как преодолеть глобальное потепление.

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