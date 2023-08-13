Власти острова опасаются, что количество жертв значительно возрастет.

На Гавайях в результате лесных пожаров на популярном среди туристов острове Мауи погибли уже 89 человек. Однако, власти штата допустили, что число погибших может вырасти, поскольку с сотнями людей еще нет связи.

В результате стихийного бедствия почти полностью сгорел исторический город Лахайна. До этого город посещали около 2 млн туристов в год. Лахайна в XIX веке был столицей Королевства Гавайи - государства, существовавшего до присоединения к США.

Один из местных жителей, Брайан Агиран, оставался в Лахайне в самый пик пожара и чудом спас свой дом. "Я закрываю глаза и вижу Армагеддон, - сказал мужчина. - Теперь Лахайна изменилась навсегда".

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Он, как и многие другие жители Мауи, опасается, что число погибших будет расти, возможно, значительно. А власти в свою очередь предупредили, что для восстановления поврежденных пожаром городов на острове Мауи понадобится много лет. Только в Лахайне было разрушено более тысячи зданий.

Пожары на Гавайских островах

Огонь вызван сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению пожара способствует сильный ветер от урагана "Дора", который бушует над Тихим океаном к югу от островов.

Пожары на Гавайях обычно не такие масштабные, как, например, в Калифорнии, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного ранее не видели.

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