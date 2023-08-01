Специалисты хотят прикрыть нашу планету так называемым "зонтиком".

Ученые придумали новый метод, который можно использовать для защиты Земли от избыточного солнечного света и, таким образом, уменьшить его влияние на глобальное потепление.

По словам астронома Гавайского университета Иштвана Сапуди, так называемый солнечный зонт гигантских размеров можно привязать к астероиду в качестве противовеса и преобразовать в конструкцию для смягчения климатического влияния в течение десятилетий, передает Independent.

Издание отметило, что на фоне быстрого нагревания Земли, ученые всего мира думают над новыми способами уменьшить последствия изменения климата. Один из них состоит в том, чтобы затенять Землю от части солнечного света с помощью "зонтика". Однако нужно сделать так, чтобы под воздействием гравитационных сил такой "зонтик" не сдуло и не раздавило излучение. Ученые отметили, что при таких условиях материал, из которого можно изготовить щит, обойдется очень дорого.

Видео дня

Исследователи отметили, что такой щит должен снизить воздействие солнечной радиации на Землю примерно на 1,7% - именно столько нужно для предотвращения катастрофического повышения глобальной температуры.

Глобальное потепление

Ученые всего мира уже давно беспокоятся о том, как возможно остановить глобальное потепление, влияние которого из года в год становится все ощутимее. Несколько лет назад с этой целью было достигнуто историческое Парижское климатическое соглашение. Однако оно пока не дало заметных результатов. А климатологи все чаще фиксируют таяние ледников и температурные рекорды по всей планете.

Вас также могут заинтересовать новости: