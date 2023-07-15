В калифорнийской Долине смерти прогнозируют превышение отметки термометра в +54С.

В южных европейских странах и США наблюдается экстремально жаркая погода. Сегодня в 16 городах Италии был установлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине смерти прогнозируют, что столбик термометра поднимется до +54 С.

Метеорологи предупредили об опасности от жары, особенно в туристических местах с большим скоплением людей, передает Би-би-си. Они отметили, что экстремальная жара наблюдаются в Испании, Франции, Германии, Польше. А на следующей неделе ожидается еще большее повышение температуры на юге Европы, в некоторых местах даже до +40 С.

Метеорологическая служба Чехии предупредила, что в эти выходные ожидается рекордная для страны жара с температурой +38 С.

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Накрывшую Европу и США жару специалисты назвали "Цербер".

Метеорологи объяснили, что жара – это нормальное состояние природы в определенные периоды года, но на фоне глобального потепления она стала продолжительнее и сильнее. Так, рекорд жары в Европе за все время наблюдений был установлен в августе 2021 года. Тогда было зафиксировано +48 С на Сицилии.

А в США в настоящее время местами температура достигает +43-46 С. По данным Национальной метеорологической службы США, этот циклон стал самым интенсивным в истории нескольких штатов.

Экстремальная жара в мире

В 2022 году страны Европы пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений. А в этом году экстремальные температуры уже зафиксированы в Азии, Северной Африке и Северной Америке.

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