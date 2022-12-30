Начало 2023 года в Украине ожидается невероятно теплым.

Начало 2023 года в Украине будет сопровождаться аномальным теплом. Повышение температуры ожидается уже 31 декабря. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

Он прогнозирует, что с 31 декабря по 4 января в Украину поступит аномальное потепление.

"По всей территории страны в данный период ожидается от +5 до +10 градусов", - прогнозирует Щедрин.

По его словам, даже в ночное время столбики термометров не будут опускаться ниже "нуля".

Ранее народный синоптик Станислав Щедрин говорил, что в Украину несется теплый воздух из Сахары и Атлантики. По его прогнозу, первая половина января будет невероятно теплой.

"Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более похожей на начало апреля, чем на январь", - спрогнозировал Щедрин.

В то же время, по его словам, вторая половина января ожидается холодной. "Зима наконец вступит в свои права и принесет снегопады и значительное похолодание", - сказал он.

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