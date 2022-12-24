По прогнозу народного синоптика Станислава Щедрина, в первой половине января ожидается сильное потепление по всей Украине.

После Нового года в Украине может наступить настоящая весна среди зимы. Об этом предупредил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более похожей на начало апреля, чем на январь", - прогнозирует он.

Щедрин пояснил, что в Европу будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантики, которые могут вытеснить холодный воздух с большей части континента.

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Таким образом, по словам народного синоптика, по всей Украине до 14-17 января будет преобладать теплая погода во всех регионах, даже по ночам температура редко будет опускаться ниже "нуля".

По прогнозу Станислава Щедрина, температура ночью будет колебаться в пределах 0°...+5°, днем - до +7°...+10°, а на юге Украины воздух будет прогреваться до +13°...+16°. Народный синоптик отметил, что в этот период также ожидается много дождей, по ночам - кое-где с мокрым снегом.

"Что касается второй половины января, то здесь уже наоборот - зима наконец вступит в свои права и принесет снегопады и значительное похолодание", - прогнозирует он.

По прогнозам синоптиков, до конца текущего года в Украине ожидается теплая погода, а на праздники украинцев ждут аномальное тепло, дожди и морось.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что на Рождество и Новый год снежный покров будет отсутствовать в большинстве областей Украины. По его прогнозу, такая же аномально теплая погода с осадками будет сохраняться и в начале января.

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