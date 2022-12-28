В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода с небольшими "минусами" ночью.

В конце этого года и в начале следующего в Украине ожидается теплая и сухая погода с небольшими морозами ночью. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Погода 29 декабря

По прогнозу синоптика, в четверг в Украине сохранится погода без существенных осадков. Ветер юго-западный, его скорость составит 7-12 м/с. Минимальная температура ночью будет на уровне -3...+2 °С, а днем ожидается от +1 до +6 °С. В Одесской области воздух прогреется до +8 °С.

Погода 30 декабря

В пятницу, 30 декабря, в Украине будет без осадков. Ветер останется юго-западного направления со скоростью 7-12 м/с. Минимальная температура ночью составит -2...+3 °С, днем +2...+7 °С, в южной части местами потеплеет до +10 °С.

Видео дня

Погода на выходные

31 декабря и 1 января, по данным синоптика, осадков также не предвидится. Ветер немного ослабнет, его скорость составит 5-10 м/с.

"Сохранится теплая погода с ночными температурами около 0 °С, дневными в пределах +2...+7 °С, на юге - до +10 °С", - спрогнозировал Игорь Кибальчич.

По ориентировочному прогнозу Укргидрометцентра, 31 декабря в Украине ожидается теплая и сухая погода, без осадков. Температура ночью будет от 3° тепла до 3° мороза; а днем ожидается 2-8° тепла, в южных и западных областях воздух прогреется до 5-11°.

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