Если бы ливень продлился более 4 часов, город бы затопило.

Одесса оказалась на грани катастрофы из-за поднявшегося уровня воды в Хаджибейском лимане. Накануне город накрыл сильнейший за последние восемь лет ливень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского городского совета заявил мэр города Геннадий Труханов.

Он отметил, что ночью примерно за 4 часа выпала почти двухмесячная норма осадков. За это время вода в Хаджибейском лимане поднялась до уровня дороги, которая проходит по дамбе. Данное сооружение, как отметил Труханов, нуждается в капитальном ремонте, о чем власти неоднократно поднимали вопрос, в том числе на уровне профильных министерств.

"Это был залповый ливень. Нечто подобное наблюдалось в 1988 году… Если бы ливень шел больше пяти часов, неизвестно, чем бы все закончилось…", - сказал городской голова, отметив, что могла произойти катастрофа.

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Труханов добавил, что скоро состоится внеочередное заседание городской комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будет обсуждаться, в частности проблема Хаджибейского лимана.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью в Одессе выпала двухмесячная норма осадков, были подтоплены улицы, жилые дома, офисы, повалены деревья.

Справка УНИАН. Земельная насыпь дамбы Хаджибейского лимана сооружалась в 40-х годах прошлого века. Власти неоднократно заявляли, что в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана в зоне затопления может оказаться район от Пересыпского моста до Жеваховой горы. Также прорыв дамбы грозит разрушением железнодорожных путей, автодорог и коммуникаций, связывающих поселок Котовского (Суворовский район Одессы) с центром города. Необходимость проведения работ на дамбе обусловлена еще и тем, что в случае ее прорыва, жители района могут остаться без водоснабжения и канализации.

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Автор: Лариса Козовая