Двое 86-летних пенсионеров госпитализированы.

В Одессе сотрудники ГСЧС спасли из затопленного ливнем частного дома пять человек, в числе которых 4-летний ребенок.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, около 03:00 в службу спасения поступила информация о том, что по ул. Путевая, 42 люди не могут выбраться из затопленного дома.

"К месту вызова было направлено подразделение ГСЧС. Из затопленного здания извлекли двух пенсионеров, двух женщин, 1991-го и 1968 годов рождения, а также ребенка, 2017 года рождения", - рассказали в главке.

Как сообщила УНИАН одна из спасенных женщин Анна Шахметова, ночью поток воды выбил входную дверь и затопил все жилище.

Читайте такжеУкраинская блогерша научила курить 7-летнюю племянницу (видео)"Двухметровый забор выступал из воды сантиметров на 30, я провалилась в воду по грудь… В доме были я, мои мама, 86-летние бабушка и дедушка, а также мой 4-летний ребенок. Бабушка – после инсульта, она не разговаривает, у дедушки – болезнь Альцгеймера и деменция, он вообще не понимал, что происходит, и сидел в воде, пока мы к нему не добрались, так как в комнату заклинило дверь…", - рассказала Шахметова.

Она добавила, что из-за непогоды плохо работала телефонная связь и потерпевшие с трудом дозвонились в службу спасения. Ожидая сотрудников ГСЧС, люди взобрались на возвышенности, чтобы не утонуть. По словам женщины, все имущество в доме затоплено и, вероятно, восстановлению не подлежит. В частности, техника (холодильник, телевизор, мобильный телефон и другое), мебель и прочее.

В настоящее время оба пенсионера госпитализированы.

Непогода в Одессе

21 июля Одессу накрыл сильнейший ливень. В результате стихии многие улицы оказались затоплены, некоторые районы остались без света.

Местами вода доходила людям до пояса, в некоторых многоэтажках начало затапливать подъезды.

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Автор: Лариса Козовая