Завтра ветер в Украине станет еще мощнее.

В Украине второй день подряд объявляют штормовое предупреждение. Из-за усиления непогоды синоптики повысили уровень опасности в ряде областей до второго уровня, оранжевого. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, по данным синоптиков, 12 ноября в Украине ожидаются значительные дожди и мокрый снег.

"12 ноября в северных, центральных, ночью и в южной части страны значительные дожди; в Карпатах значительный снег", - говорится в предупреждении.

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Также в Укргидрометцентре предупреждают о мощном ветре.

"В Украине порывы ветра 15-22 м/с (І уровень опасности, желтый); в южной, восточной части и в центральных областях порывы сильного ветра 25-30 м/с (ІІ уровень опасности, оранжевый)", - сообщают синоптики.

Погода 12 ноября-прогноз

В воскресенье, 12 ноября, в Украине ожидается облачная погода. По всей стране будет дождливо. В центральных, северных областях, ночью и в южной части осадки будут значительными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается по скорости 9-14 м/с, его порывы будут достигать 15-22 м/с, а в южной, восточной части и в центральных областях страны прогнозируются порывы сильного ветра 25-30 м/с.

Температура ночью и днем в западных областях составит 2-7° тепла, в северных областях 4-9° тепла; на остальной территории ночью 6-11°, а днем 10-15°.

В Карпатах синоптики прогнозируют значительный снег, местами метели, днем порывы ветра 15-20 м / с, на дорогах гололедица, температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

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