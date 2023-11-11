До конца недели украинцев ждет сложная погодная ситуация.

Сегодня и завтра, 12 ноября, в Украине ожидаются умеренные и значительные дожди. Во многих областях осадки будут сопровождаться сильным ветром, кое-где очыкуется град, а в Карпатах будет снежить. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

Погода 11 ноября

Сегодня днем, по данным синоптика, в большинстве областей пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах-мокрый снег с дождем. Кое-где также ожидается туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7...+12 °С, а в Карпатах в течение суток будет +2...-3 °С.

В северных областях днем ожидается умеренный, местами значительный дождь. Ветер будет юго-восточный, 7-12, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха в течение дня не превысит +4. ..+9 °С.

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В центральных областях днем будет дождливо, местами будут грозы. Местами ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С.

В южной части сегодня днем пройдут дожди с грозами. Местами возможен град и шквалы 15-17 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха +13...+18 °С.

На востоке Украины во второй половине дня и вечером на Харьковщине ожидаются небольшие дожди.Днем местами порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха +7...+12 °С.

Погода 12 ноября

В западных областях пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +3...+8 °С. В Карпатах +1. ..-4 °С.

В северных областях также ожидается дождливая погода. Кое-где осадки будут значительными. Днем прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с. Температура в течение суток +7...+12 °С.

В центральных областях также будет дождливо, ночью и утром осадки будут значительными, местами грозы. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +9...+14 °С.

В южных областях ожидается сильный дождь, днем-небольшие осадки. Кое-где грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, а его порывы будут достигать 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10...+15 °С.

В восточной части страны дожди, порой значительные. Возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 °С, а днем столбики термометров будут показывать +12...+17 °С.

На сегодня, 11 ноября, в Украине объявили желтый уровень опасности. По данным синоптиков, по всей стране, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, а в Карпатах-значительный мокрый снег

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