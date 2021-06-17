В Украине со следующей недели ожидается жара более + 30 градусов / фото REUTERS
На следующей неделе в Украине будет жаркая погода.
Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она рассказала, что жара, которая сейчас царит во многих странах западной и центральной Европы, с понедельника начнет перемещаться в восточном направлении.
"Поэтому в Украине следующая неделя обещает быть горячей, то есть до +30 и за +30", - пояснила синоптик.
По ее данным, Зеленое воскресенье будет в Украине еще с умеренной жарой, с периодическими дождями на юге, западе и в центральной части.
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