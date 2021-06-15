В ближайшие дни в Украине стабилизируется погода, а на выходных потеплеет до +29º.
Об этом в Facebook рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.
По его данным, с четверга, 17 июня, в управление погодой будет вмешиваться европейский антициклон "YONA".
"Он (антициклон - УНИАН) стабилизирует обстановку, высушит лишнюю атмосферную влагу и на фоне размывания облачности понизит ночную температуру до +9º..+14º, а днем, наоборот прогреет умеренный воздух до +22º..+27º", - рассказал синоптик.
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По его словам, в ближайшие выходные на помощь июньскому солнцу придет жаркий воздух из Казахстана.
"Ночная температура повысится до +12º...+17º, а дневная достигнет +24º..+29º", - резюмировал синоптик.
Погода в Украине на Троицу
Как сообщал Погода УНИАН, конец рабочей недели будет переломным с точки зрения погоды. Ожидается резкое прекращение осадков, а на Троицу, 20 июня, установится спокойная погода.
"Интенсивность дождей 18 июня будет уже меньше, где-то их вообще не будет. А 19 июня осадки прекратятся на всей территории Украины. На сколько прекратятся, пока неизвестно, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", - рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло.
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