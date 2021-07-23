Очевидцам удалось заснять приближение грозового фронта в районе Белосарайской косы.

В Донецкой области вчера бушевала страшная буря. Очевидцам удалось сфотографировать ее приближение со стороны моря.

"Не дай бог больше такое увидеть", - написала очевидец Елена Сугак в местной Facebook-группе.

По ее словам, "гриб разлился в сплошную черноту".

"При всем этом дул восточный ветер, вдруг подул еще и западный ветер, волны задвигались навстречу друг другу, ударились, образуя водяной столб! Столб рухнул на берег, в одно мгновение затопил пляж! Сильно громыхнуло, сверкнула молния, в поселке погас свет и ливануло! При всем этом дом затрясло, стеклопакеты задребезжали", - рассказала очевидец.

Непогода в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, в Украине накануне бушевала стихия. В частности, в Донецкой области в результате падения деревьев 1 человек погиб и 7 человек госпитализированы. А на Луганщине погиб механизатор предприятия. На мужчину упали элементы сорванной со здания крыши.

В Одессе прошел самый сильный за последние годы ливень. В результате стихии повалены десятки деревьев, улицы города превратились в полноводные реки, начались перебои с электричеством.

Также ливень накрыл Мариуполь. В городе начались проблемы с электроснабжением, улицы ушли под воду, произошли сбои в работе общественного транспорта.

Автор: Екатерина Лиманская