В субботу температура в Украине повысится до +10°...+18°, а в воскресенье ударят 10-градусные морозы.

На выходных,17 и 18 декабря, погода в Украине будет нестабильной и с резкими перепадами температуры. Так, в субботу ожидается потепление с дождями, снегом и мокрым снегом. Например, на юге и в Крыму столбики термометров покажут +11°...+18°. А в воскресенье резко похолодает. Ночью в некоторых областях ударят морозы до -9°...-12°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха ночью -1°, днем +2°, дождь. В воскресенье ночью ожидается -8°, а днем -2°, пасмурно, сплошная облачность.

Во Львове в субботу ночью -6°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье ночью -9°, днем -7°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью -7°, днем +1°, пасмурно, сплошная облачность, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью -12°, днем -7°.

В Виннице в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха +1°...+5°. В воскресенье температура будет +3°...+8, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В субботу в Одессе будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -2°, днем +4°, дождь со снегом. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -7°...-3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь. В воскресенье столбики термометров покажут -4°...+9°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +3°, днем +11°, дождь. В воскресенье температура составит -4°...+10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, +10°...+18°. В воскресенье - небольшая облачность, 0°...+13°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +4°, днем +9°, дождь. В воскресенье ночью ожидается +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность. Температура ночью +2, днем +9°, небольшой дождь. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +1°, днем +8°, ливень. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +7°, днем +5°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, снег, температура ночью +4°, днем до -2°. В воскресенье ночью температура составит -4°, днем столбики термометров покажут -5°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем -3°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -7°...-4°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до -3°, снег. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -8°...-5°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +0°, снег с дождем. В воскресенье - практически безоблачно, -6°...-3°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура 0°...+3°.

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +10°. В воскресенье - пасмурно, температура +7°...+11°.

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