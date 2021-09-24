Сегодня в Украине ожидается мощный ветер.

Сегодня в Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение. Местами скорость ветра будет достигать 30 м/с.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 24 сентября ночью на западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25-30 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в Украине объявлен I уровень опасности, желтый.

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I степень - погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

Погода в Украине 24 сентября

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, ливень.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Тернополе 24 сентября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность и легкий дождик.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Виннице будет +8°...+15°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°, дождь.

В Одессе 24 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

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Автор: Екатерина Лиманская