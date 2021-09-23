Завтра в Украине должно потеплеть, но из-за мощного ветра и дождей этого будет почти незаметно.

Рабочая неделя в Украине завершится сложной синоптической ситуацией. В Украине 24 сентября ожидается потепление, однако из-за мощного ветра и сильных дождей оно будет неощутимым.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, температура воздуха завтра днем в большинстве областей Украины составит +10...+16 градусов, на юге до +15...+18 градусов.

Немного холоднее будет в Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Частично Киевской областях, а также в Кропивницком с районами:: +8...+13 градусов.

Но, по словам синоптика, "эту обнадеживающую репутацию сентября подмочат дожди и попытается поломать сильный северо-западный ветер".

"Атмосферный фронт северного циклона принесет дожди, порой умеренные, даже и к сильным", - предупредила она.

По словам синоптика, дожди будут идти вместе с фронтом - сначала в северных, западных и в центральных областях, а во второй половине дня и вечером - в центральных, южных и восточных.

"В пятницу усилится ветер северо-западного направления, возможны штормовые порывы, внимательно!"- предупредила она.

Погода в Киеве

В Киеве Наталья Диденко прогнозирует дождливую и ветреную погоду.

"Особенно некомфортной может быть непогода завтра утром - сочетание интенсивного дождя и сильного, до штормового, ветер", - говорит синоптик.

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По ее словам, завтра в столице немного начнет повышаться температура воздуха - столбики термометров сдвинут до +11...+13 градусов.

"Однако на фоне смены погоды с дождем и сильным ветром - эта приятная метаморфоза будет малозаметной", - резюмировала она.

Напомним, по прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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Автор: Екатерина Лиманская