Завтра в Украине будет много дождей / фото pixabay.com
В пятницу, 24 сентября, в Украине наконец начнет теплеть. Температура немного повысится по всей стране, но существеннее всего - в северных областях, до +14°. Однако вместе с потеплением в Украину придут и сильные дожди, во многих областях ожидаются ливни.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, ливень.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.
- В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.
- В Тернополе 24 сентября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность и легкий дождик.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
- В Виннице завтра будет +8°...+15°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°, дождь.
- В Одессе 24 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.
- В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
Погода в Украине 24 сентября / фото УНИАН
Народные приметы на 24 сентября
24 сентября - Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается. Если сегодня светят солнечные лучи, но не греют - быть холодной зиме.
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