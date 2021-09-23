Однако вместе с потеплением в Украине пройдут и сильные дожди.

В пятницу, 24 сентября, в Украине наконец начнет теплеть. Температура немного повысится по всей стране, но существеннее всего - в северных областях, до +14°. Однако вместе с потеплением в Украину придут и сильные дожди, во многих областях ожидаются ливни.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, ливень.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Тернополе 24 сентября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность и легкий дождик.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +8°...+15°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°, дождь.

В Одессе 24 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.

Народные приметы на 24 сентября

24 сентября - Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается. Если сегодня светят солнечные лучи, но не греют - быть холодной зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская