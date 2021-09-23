Завтра в Украине будет много дождей / фото pixabay.com

В пятницу, 24 сентября, в Украине наконец начнет теплеть. Температура немного повысится по всей стране, но существеннее всего - в северных областях, до +14°. Однако вместе с потеплением в Украину придут и сильные дожди, во многих областях ожидаются ливни.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +8°, днем +14°, ливень.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +7°, днем +13°, небольшой дождь.
  • В Луцке - небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.
  • В Тернополе 24 сентября ночью будет +6°, днем +14°, небольшая облачность и легкий дождик.
  • В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +14°, ливень.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.
  • В Ужгороде столбики термометров покажут +7°...+18°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +17°.
  • В Виннице завтра будет +8°...+15°, небольшая облачность, ливень.
  • В Житомире в пятницу будет ночью +8°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
  • В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°, ливень.
  • В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +12°, небольшая облачность, ливень.
  • В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+10°, дождь.
  • В Одессе 24 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°, ливень.
  • В Херсоне в пятницу ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +8°, днем +15°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +6°...+9°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.
  • В Краматорске  завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +15°.
Погода в Украине 24 сентября / фото УНИАН

Народные приметы на 24 сентября

24 сентября - Феодоры преподобной. На Федора любое лето заканчивается, осень начинается.  Если сегодня светят солнечные лучи, но не греют - быть холодной зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская