В рождественскую ночь местами на западе и севере Украины будет "минус", а днем по всей старне ожидается небольшой "плюс". Только в Крыму воздух прогреется аж до +10°. На Прикарпатье 25 декабря будет снег и мокрый снег, а на юге страны пройдут дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- Во Львове в среду будет пасмурно. Ночью -2°, днем 0°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью -3°, днем +1°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью -3°, днем 0°.
- В Тернополе 24 декабря ночью будет -1°, днем °, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем 0°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +1°, днем +2°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, ясно.
- В Черновцах в среду - пасмурно, ночью +1°, днем +1°, мокрый снег.
- В Виннице завтра будет 0°...+1°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет -1°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +4°, пасмурно.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +1°...+3°.
- В Одессе 24 декабря - пасмурно, дождь, температура ночью +3°, днем +5°.
- В Херсоне в среду ночью будет +3°, днем +4°, пасмурно, дождь.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь, ночью +3°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью +1°, днем +5°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет 0°, а днем +3°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +1°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет +2°, днем +4°, пасмурно.
- В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +5°...+10°, дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +3°, днем +5°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +2°, днем +4°.
25 декабря - какой праздник, приметы погоды
25 декабря - Рождество Христово. Если в этот день ясно, то на новый год будет мороз.