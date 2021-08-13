В оккупированном Россией Крыма движение по трассе "Таврида" затруднено. Это зафиксировали очевидцы, публикуя видео с места в соцсетях.
Как пишет "Крым.Реалии", на дороге между Керчью и Феодосией наблюдается значительное подтопление. Оккупанты его объяснили "обильными осадками".
"Причина – подтопление, вызванное обильными осадками. Движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64)", – сказано в сообщении Росавтодора.
О затоплении трассы "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту, стало известно 12 августа. Автомобили были вынуждены объезжать через поселки Ленино и Ильичево.
— Роксолана (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
Отметим, трассу "Таврида" построили россияне уже после оккупации полуострова.
Трасса Таврида🙅♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
На 13 и 14 августа в регионе объявили штормовое предупреждение. На восточной части аннексированного Россией Крыма ожидают ухудшения погодных условий.
В связи с этим власти Ялты призвали жителей оставаться дома в непогоду.
Синоптики прогнозируют "неустойчивую погоду" до конца недели.
В результате обильных осадков 11 августа в селах Симферопольского района подтопило 4 дома и 11 дворов, сообщили 12 августа в управлении МЧС по Крыму.
Напомним, как писал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым, который был 12 августа. Кулеба подчеркнул, что "даже ливень - против российских оккупантов".
Отдельно, Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Организаторы отметили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".
Потопы в Крыму: что известно
- 11 августа возле Симферополя также затопило дорогу - между деревнями Краснолесье и хорошо.
- В начале июля сильные ливни буквально затопили оккупированный полуостров.
- А в середине июня от ливней и паводков сильно пострадала Ялта.