Оккупанты подтопление трассы объяснили "обильными осадками".

В оккупированном Россией Крыма движение по трассе "Таврида" затруднено. Это зафиксировали очевидцы, публикуя видео с места в соцсетях.

Как пишет "Крым.Реалии", на дороге между Керчью и Феодосией наблюдается значительное подтопление. Оккупанты его объяснили "обильными осадками".

"Причина – подтопление, вызванное обильными осадками. Движение временно осуществляется по направлению село Ленино - село Ильичева (км 55 с выездом на км 64)", – сказано в сообщении Росавтодора.

О затоплении трассы "Таврида", которая ведет от Севастополя к Крымскому мосту, стало известно 12 августа. Автомобили были вынуждены объезжать через поселки Ленино и Ильичево.

Отметим, трассу "Таврида" построили россияне уже после оккупации полуострова.

На 13 и 14 августа в регионе объявили штормовое предупреждение. На восточной части аннексированного Россией Крыма ожидают ухудшения погодных условий.

В связи с этим власти Ялты призвали жителей оставаться дома в непогоду.

Синоптики прогнозируют "неустойчивую погоду" до конца недели.

В результате обильных осадков 11 августа в селах Симферопольского района подтопило 4 дома и 11 дворов, сообщили 12 августа в управлении МЧС по Крыму.

Напомним, как писал УНИАН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в оккупированный Крым, который был 12 августа. Кулеба подчеркнул, что "даже ливень - против российских оккупантов".

Отдельно, Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Организаторы отметили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".

Потопы в Крыму: что известно

11 августа возле Симферополя также затопило дорогу - между деревнями Краснолесье и хорошо.

В начале июля сильные ливни буквально затопили оккупированный полуостров.

А в середине июня от ливней и паводков сильно пострадала Ялта.

Автор: Виктория Гордиенко