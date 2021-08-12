В частности, глава МИД обратил внимание, что в связи с дождем российский министр скорректировал свой план мероприятий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в оккупированный Крым.

Об этом Кулеба сообщил в микроблоге Twitter.

"Даже ливень - против российских оккупантов, и это еще "камни с неба" не начали падать. А вот саммит Крымской платформы состоится при любой погоде", - заявил Кулеба.

Как сообщает Радио Свобода, министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 августа прибыл в оккупированный Крым, где встречается с участниками молодежного форума "Таврида" в Судаке. Организаторы отметили, что ливень помешал провести для Лаврова экскурсию по "Тавриде".

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Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с участниками арт-кластера "Таврида" назвал учредительный саммит Крымской платформы шабашем. Также Лавров заявил, что Запад "поощрил переворот в Киеве".

Крымская платформа: что известно

23 сентября 2020 года Зеленский во время прений на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

В декабре Зеленский сообщил, что создание "Крымской платформы" уже поддержали в Европе и Северной Америке.

"Крымская платформа" будет работать на нескольких уровнях. Первый, самый высокий - политический, к нему присоединятся главы иностранных государств и правительств. Второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны, третий - межпарламентский, а четвертый - уровень неправительственных экспертов. Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы, будет создана экспертная сеть.

Саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств запланирован на 23 августа 2021 года.

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Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Виталий Саенко