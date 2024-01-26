27-28 января будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками, температура около нуля.

В Украине, по предварительным прогнозам, с понедельника, 29-го января ожидается прекращение осадков и солнечные прояснения, а дальше ожидается резкое потепление. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"31 января - 1 февраля прискачет в Украину резкое потепление, хотя и с осадками, однако до +3...+8 градусов, а на юге и на юго-западе до +8...+12 градусов", - написала она, предостерегая однако, что дальнейшие колебания температуры воздуха в сторону похолодания еще будут.

Что касается ближайших выходных, то, по прогнозу Диденко, 27-28 января будет преобладать облачная погода, с периодическими небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега, завтра в западных областях - до умеренных.

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"Температура воздуха вялая, толерантная к экстремам, но очень благодатная для синоптиков - пиши себе "около нуля" и ночью, и днем. И не сильно ошибешься", - отметила синоптик.

Именно такая температура - около нуля - будет в субботу и воскресенье в Украине, ночью местами до -3...-6 градусов.

В Киеве 27-28 января также будет около нуля, облачно, промозгло, но без серьезных осадков.

Также синоптик предупредила о "скачках" атмосферного давления, на что следует обратить внимание метеозависимым людям.

Прогноз погоды на февраль

Ранее синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что февраль начнется с небольших заморозков, а уже во второй половине месяца в Украине наступит потепление.

По ее словам, в феврале, как и в январе, будет наблюдаться превышение средней месячной температуры воздуха на 1-1,5 градуса.

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