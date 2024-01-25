Начало февраля у нас может быть с морозами.

Синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что февраль начнется с небольших заморозков, а уже во второй половине месяца в Украине наступит потепление.

По ее словам, в феврале, как и в январе, будет наблюдаться превышение средней месячной температуры воздуха на 1-1,5 градуса, пишут Факты ICTV.

"Начало февраля у нас может быть с морозами, такая, более зимняя погода, но это абсолютно не исключает более теплых периодов с повышением температур", – расказала Птуха.

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В Украине уже в скором времени ожидается очередное похолодание. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко. Однако она сразу успокоила, что это похолодание не будет сильным.

"Пока побудет относительно теплая погода. Незначительное похолодание придет с 27-го января", - сказала синоптик.

В Украине уже в конце текущей недели ожидается новое похолодание. Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Но, по словам синоптика, о сильных морозах пока речь не идет.

"29 января может поступить еще один небольшой атмосферный фронт с северо - запада, и за счет поля повышенного давления он будет не так ярко выражен", - отметила синоптик. По ее данным, снег если и будет, то совсем незначительный.

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