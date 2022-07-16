Столб песка, накрывший федеральную автомагистраль номер 90, пронесся по окрестностям со скоростью 100 км/ч.

Шесть человек погибли в Монтане в результате пронесшейся по этому американскому штату песчаной бури.

Ветер, который достигал 100 км/ч, обрушил гигантскую волну из песка и обломков растительности на федеральную автостраду номер 90 в 5 км от городка Хардин, вследствие чего автомобили, водители которых потеряли видимость, начали врезаться один в другого. На дороге образовался затор, растянувшийся на много километров, сообщает Голос Америки.

В общей сложности, в аварию попали более 20 автомобилей. Из расположенного неподалеку города Биллингз были вызваны десятки машин "скорой помощи". В настоящий момент, парамедики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Число людей, получивших травмы, пока не установлено.

"Я глубоко огорчен известиями о массовых жертвах аварии под городом Хардин, - написал в твиттере губернатор штата Монтана Грег Джайанфорте. – Пожалуйста присоединяйтесь к моим молитвам, чтобы приободрить пострадавших и их близких. Мы благодарны службам спасения за из работу".

Метеорологи предупреждают, что на юго-востоке штата сохраняется угроза новых песчаных бурь, мощных гроз с порывами ветра до 120 км и града с градинами размером до 2,5 см.

Вас также могут заинтересовать новости: