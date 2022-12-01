2 декабря в Украине будет умеренно холодно, говорит синоптик Наталья Диденко.

В пятницу, 2 декабря, погоду в Украине будет определять мощный антициклон. Об этом рассказал синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, благодаря антициклону ожидается сухая погода во всей Украине.

"Только в Одесской области, на юге Крыма и в Винницкой области пройдут либо мокрый снег, либо дождь - фаза осадков будет зависеть, куда качнутся столбики термометров", - отметила синоптик.

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Ближайшей ночью, по данным Натальи Диденко, температура воздуха составит -1...-6 градусов, в северной части Украины столбики термометров кое-где опустятся до -5...-9 градусов. Днем предполагается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, на крайнем юге +2...+7 градусов.

"Сильный ветер уже несколько дней удерживается в восточных областях и на юго-востоке Украины - и завтра там до штормовых порывов, до 15-20 метров в секунду", - предупредила она.

Неблагоприятная погода в Украине

По данным Укргидрометцентра, в юго-западных областях 2 декабря ожидается небольшой снег, днем - с дождем, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Также, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в западных и северных областях, а на востоке и юго-востоке местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре отметили, что нынешняя морозная погода продержится в Украине до 10 дней.

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