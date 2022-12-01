В некоторых областях Украины ожидаются осадки, гололед, гололедица и сильные порывы ветра.

Перед выходными, 2 декабря, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами ожидаются осадки, гололед и гололедица на дорогах, а также сильный ветер.

Так, по данным Укргидрометцентра, в юго-западных областях 2 декабря ожидается небольшой снег, днем - с дождем, местами гололед. На остальной территории без существенных осадков.

Также, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах в западных и северных областях.

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"Ветер восточный , 5-10 м/с, на востоке и юго-востоке местами порывы 15-20 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

Температура ближайшей ночью ожидается 0...-5°, в северных и восточных областях до 9° мороза. Днем будет от 2° мороза до 3° тепла. В Крыму будет дождливо; температура ночью 0...+5°, днем +4...+9°.

Похолодание в Украине

В Украине из-за снижения температуратуры начинают замерзать реки. По данным Укргидрометцентра, с 1 декабря на реках бассейнов Верхнего, Среднего Днепра, Припяти, Десны и Северского Донца ожидается появление и дальнейшее усиление заберегов и шугохода. Со 2 декабря на Киевском и на мелководьях Каневского, Кременчугского водохранилищ ожидается появление заберегов, шуги и тонкого льда.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, морозы, которые с сегодняшнего дня накрыли несколько областей Украины, продержатся недолго. По ее словам, уже в ночь на 3 декабря первые сильные морозы отступят.

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