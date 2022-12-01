На юге страны пока морозов не прогнозируют.

Нынешняя морозная погода продержится в Украине минимум неделю, до 10 дней. Об этом сообщил руководитель отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык во время информационного телемарафона.

"Мы видим, что в первый день зимы начало действительно зимнее. И такая морозная погода, кроме юга нашей страны, продержится как минимум неделю, до 10 дней. Морозы не очень сильные, в пределах 5-10 градусов ночью, днем в пределах 1-5 градусов", - сказал он.

Синоптик добавил, что в дальнейшем погодные условия будут меняться.

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Похолодание в Украине

Начало зимы в Украине отличился усилением морозов. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, холод, который накрыл Киевщину, Житомирщину, Черниговщину, отдельные районы Винницкой и Хмельницкой областей, отступит уже 3 декабря.

В целом, по прогнозам синоптиков, в этом году погода в декабре в Украине ожидается нестабильной. В частности, народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что первая декада декабря в Украине пройдет с морозной и солнечной погодой, температура воздух будет колебаться в пределах -5...-14 по ночам и до -2...-6 днем. Во второй декаде, по его словам, ожидается потепление и осадки.

Такого же мнения и синоптик Игорь Кибальчич. По его прогнозу, прохладная первая половина декабря и теплая вторая компенсируют друг друга, и итоговая среднемесячная температура за месяц окажется близкой к норме

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