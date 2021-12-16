Скорость ветра достигала 160 км/ч.

Мощная пыльная буря обрушилась на пострадавший от торнадо запад США.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, пыльную бурю вызвал ураганный ветер, скорость порывов которого достигала 160 км/ч.

В результате урагана в четырех американских штатах произошли сбои в подаче электричества. В одном только Колорадо без света остались более 100000 домов и предприятий.

По словам метеорологов, такая погода нехарактерна для данного региона.

Как сообщал Погода УНИАН, мощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются необычным явлением в холодное время года, пронеслись по шести штатам США, оставив за собой след из смертей и разрушений. По последним данным, жертвами стихии стали не менее 90 человек.

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Автор: Екатерина Лиманская