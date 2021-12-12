По крайней мере 45 сотрудников благополучно выбрались из-под завалов.

Шесть рабочих Amazon.com, Inc. в субботу, 11 декабря, были объявлены погибшими в результате торнадо, которые пронеслись через склад компании неподалеку от Сент-Луиса, в Эдвардсвилле, штат Иллинойс.

Стихия сорвала крышу здания и обрушила бетонные стены, передает Reuters.

По крайней мере 45 сотрудников благополучно выбрались из-под завалов. Надежды найти других выживших, по словам властей, больше нет.

Свидетели рассказали, что торнадо застали рабочих врасплох, и тем пришлось укрываться где только можно было. В компании в свою очередь говорят, что все сотрудники, как правило, получали указание переместиться в обозначенное место для укрытия, когда пришло предупреждение о торнадо.

Генеральный директор Amazon Энди Ясси написал на своей странице в Twitter, что компания "убита горем из-за потери" своих сотрудников и продолжит тесно сотрудничать с местными властями в спасательных операциях. Основатель Amazon Джефф Безос пообещал поддержку сообществу со стороны компании.

Торнадо пронеслись по шести штатам США в пятницу вечером, оставив за собой след из смертей и разрушений. Ранее УНИАН сообщал, что более 70 человек погибли в результате в штате Кентукки.

Было известно, что в штате Иллинойс, западнее Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша. Однако количество жертв и выживших оставалось неясным. Кроме того, у компании не было сведений о точном количестве людей, работавших там в момент удара стихии. Сообщилось, что многие люди могли оказаться под завалами.

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Автор: Катерина Комолова