Плотное облако пыли из Сахары движется над Средиземным морем в Италию и Юго-Восточную Европу.
Об этом сообщает The Watchers.
Как сообщается, в сочетании с исключительно высокими температурами эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеваниям и снижению индекса качества воздуха.
Сегодня, 24 июня, облако пыли распространится на большую часть юго-восточной Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию.
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Больше всего 25 июня пострадают южная Италия и западная Греция.
Пылевая буря в Киеве
Жители и гости Киева 22 июня заметили в городе странный туман.
Туман наблюдался по всему Киеву примерно с 12:00. Видимость упала до нескольких километров. При этом жители и гости столицы жаловались на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.
По данным Укргидрометцентра, причиной такого явления стало выдувание в южных районах РФ значительного количества грунта и перемещение воздушных масс на территорию Украины.
"Кроме того, дополнительным фактором стало усиление скорости ветра до 20 м/с в Киеве, что повлекло выдувания из дорожного покрытия улиц и мелкодисперсной пыли, а также повышение влажности воздуха, которое способствует ухудшению горизонтальной видимости", - добавили в ведомстве.
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