Полиция заявила, что торнадо нанес "значительный ущерб" западным районам Кентукки.

Более 70 человек погибли в результате торнадо в штате Кентукки минувшей ночью.

Об этом сообщил губернатор штата Энди Бешир. Ураганные вихри обрушились также на другие штаты Среднего Запада США. Точное число жертв пока неизвестно, сообщает Би-би-си.

По словам Бешира, в его штате число погибших составит "вероятно где-то между 70 и 100". Он также заявил, что это худшее подобное происшествие в истории штата.

Как сообщает New York Times, от торнадо сильно пострадал свечной завод в Мэйфилде, где в момент урагана находилось около 100 человек. Губернатор сказал, что число погибших только в этом месте может исчисляться десятками.

В Кентукки объявлено чрезвычайное положение.

В штате Иллинойс, западнее Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша.

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Сколько людей погребено под завалом, пока точно неизвестно, но местные спасательные службы на своей странице с "Фейсбуке" дали понять, что также ожидают большого числа пострадавших.

Девушка одного из сотрудников склада Сара Бирман рассказала Рейтер, что ее партнер все еще числится пропавшим.

"Я поговорила с ним около 8 часов вечера, незадолго до этого я написала ему сообщение, он возвращался на склад, чтобы оставить свой фургон. С тех пор я о нем ничего не знаю", - сказала она.

"Я решила приехать сюда, чтобы посмотреть, что происходит. Я понятия не имела, что здание выглядит настолько плохо. И я просто... я ужасно волнуюсь. Я просто хочу знать, в порядке ли он", - добавила она.

Компания Amazon заявила, что пока оценивает ситуацию и причиненный ущерб, а губернатор штата Иллинойс пообещал оказать помощь городу.

Полиция заявила, что торнадо нанес "значительный ущерб" западным районам Кентукки. Из-за сильного ветра в округе Хопкинс сошел с рельсов поезд, рассказал местный шериф Мэтт Сандерсон.

Он также рассказал, что двое детей на время пропали без вести во время торнадо, однако потом их нашли в ванне, которую, по всей видимости, вынесло наружу силой ветра.

В Арканзасе в результате торнадо один человек погиб, пять серьезно пострадали. Еще 20 человек оказались заблокированы, после того как там частично обрушился дом престарелых.

Национальная метеорологическая служба США выпустила предупреждения о торнадо для нескольких штатов, в том числе Арканзаса, Теннесси, Миссури и Иллинойса.

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Автор: Ирина Погорелая