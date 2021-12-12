Власти считают, что в штате Кентукки по крайней мере 100 человек могли стать жертвами стихии.

Власти предполагают, что около 100 человек погибли в результате разрушительных торнадо, пронесшихся по среднему западу и югу США. Город Мэйфилд в штате Кентукки оказался в руинах.

По словам губернатора Кентукки Энди Бешира, это скопление торнадо было самым разрушительным в истории штата, передает Reuters. В Мэйфилде смерч среди прочего разрушил свечную фабрику, на которой находились 110 человек. Около 40 рабочих удалось спасти.

"Разрушения не похожи ни на что, что я видел в своей жизни, и мне трудно выразить это словами. Очень вероятно, что здесь, в Кентукки, будет сотня погибших", - сказал Бешир на пресс-конференции.

По его словам, спасательные работы будут в основном сосредоточены на Мэйфилде, где проживает около 10 000 человек.

На видео и фотографиях с места событий видно, что кирпичные здания в центре города сравнялись с землей, а припаркованные автомобили почти погребены под завалами. Шпиль исторического здания суда округа Грейвс пал, а близлежащая Первая объединенная методистская церковь частично обрушилась.

Начальник пожарной службы Мэйфилда Джереми Кризон, чья станция также оказалась разрушена, рассказал, что свечная фабрика превратилась в "груду гнутого металла, стали и оборудования", и что спасателям приходилось "ползать между жертвами, чтобы добраться до живых".

Заявив, что катастрофа, вероятно, была одной из крупнейших вспышек торнадо в истории США, президент Джо Байден в субботу одобрил объявление чрезвычайной ситуации в Кентукки. Он также сказал журналистам, что будет просить Агентство по охране окружающей среды изучить, какую роль изменение климата могло сыграть в том, что произошло, и были ли достаточны предупреждения о торнадо.

Читайте такжеУ основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа случился инсульт в тюрьмеМощные смерчи, которые, по словам синоптиков, являются необычным явлением в холодное время года, пронеслись по шести штатам США с вечера пятницы, оставив за собой след из смертей и разрушений. Ранее УНИАН сообщал, что более 70 человек погибли в результате в штате Кентукки.

Было известно, что в штате Иллинойс, западнее Кентукки, на складе компании Amazon в городе Эдвардсвилл обрушилась крыша. Однако количество жертв и выживших оставалось неясным.

Как оказалось, шесть человек стали жертвами разрушения склада Amazon, еще по крайней мере 45 сотрудникам удалось благополучно выбрались из-под завалов.

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Автор: Катерина Комолова