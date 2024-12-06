В ближайшие дни в Украине ожидается изменение погоды.

6 декабря на востоке Европы погоду будет определять антициклон, но впоследствии ситуация изменится и циклонические вихри принесут нам осадки.

Синоптик Игорь Кибальчич говорит, что благодаря молодому антициклону Dustin на востоке Европы сохранится преимущественно сухая, но облачная погода, время от времени с туманами и слабым гололедом.

Температурный фон в целом по Европе ожидается выше нормы на 1 - 5 °С, только в Норвегии, Исландии и местами в Италии он будет ниже многолетних показателей на несколько градусов.

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На территории Украины также будет преобладать поле высокого давления.

"Впрочем, по юго-западной периферии антициклона Dustin состоится активизация атмосферных фронтов, которые принесут в отдельные регионы страны небольшие осадки и постепенное повышение температуры воздуха на фоне юго-восточного ветра", - говорит синоптик.

Об изменениях в атмосферные говорит и черкасский синоптик Виталий Постригань. По его данным, значительно активизировалась Атлантика, посылая на континент циклонические вихри, которым все же удалось взять под свое управление погодные процессы Западной Европы:

"Поэтому в ближайшие 7 дней главным погодным инфлюенсером станет мощная циклоническая депрессия, которая проявит себя значительными осадками и теплом".

Погода 6 декабря - прогноз по Украине

6 декабря, в День святого Николая, на территории Украины ожидается пасмурная и влажная погода. Во многих регионах пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега или снега, в зависимости от температурных показателей. На юге температура повысится до +3°...+8°, тогда как на остальной части страны значительных изменений пока не прогнозируется.

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