Ночью средняя температура воздуха в Украине составит от 0°C до -4°C.

В Украине на День святого Николая, 6 декабря, ожидается влажная и облачная погода. Также могут выпасть осадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 6 декабря на большей части территорий Украины выпадут снег, снежная крупа, мокрый снег или дождь. На юге существенных осадков не ожидается.

Ночью средняя температура воздуха составит от 0°C до -4°C. Синоптик предупредила, что из-за похолодания на улице будет скользко, поэтому украинцам нужно быть осторожнее.

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Днем на большей части территорий Украины ожидается от -2°C до +3°C, а на юге - от +3°C до +6°C.

В Киеве на День святого Николая выпадет небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, до 6-9 метров в секунду.

Ночью в столице ожидается от -1°C до -3°C. Днем средняя температура воздуха составит около 0°C.

По словам синоптика, в дальнейшем в Киев и во многие области Украины придут потепление и дожди.

"Замечательная погода на праздники, которая не принесет сильных морозов и позволит нам сэкономить свет и тепло. А с дождями мы найдем общий язык", - написала Диденко.

Погода в Украине 5 декабря

Ранее УНИАН сообщал, что 5 декабря погода в Украине будет пасмурной и влажной из-за туманов. Ночью в большинстве областей будет небольшой "минус", а днем столбики термометров покажут от -2°C до +3°C.

В Киеве сегодня будет пасмурная погода. Температура воздуха ночью составит в среднем около -3°C, а днем - около -1°C.

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