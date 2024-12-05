Осадки ожидаются в большинстве областей.

6 декабря, на День святого Николая, в Украине будет пасмурно и мокро. В большинстве областей пройдут дожди, мокрый снег и просто снег в зависимости от температуры. На юге потеплеет до +3°...+8°, а на остальной территории температура пока останется без существенных изменений. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью -3°, днем -1°, снег.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -1°, днем +2°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +1°.

В Ривне завтра ожидается пасмурная погода, ночью -3°, днем 0°.

В Тернополе 6 декабря ночью будет -2°, днем 0°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью -4°, днем -1°, снег.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью -1°, днем +2°, снег.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем +4°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +1°.

В Виннице завтра будет -2°...+1°, пасмурно, снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+1°, пасмурно, снег.

В Черкассах завтра будет ночью 0°, днем +2°, пасмурно. мокрый снег.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +1°, пасмурно. мокрый снег.

В Полтаве - пасмурно, мокрый снег, температура воздуха -1°...+1°.

В Одессе 6 декабря - пасмурно, температура ночью +2°, днем +8°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно.

В Николаеве завтра будет пасмурно, дождь, ночью 0°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +3°, пасмурно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем 0°, пасмурно, снег.

В Харькове - пасмурно, температура ночью -2°, днем 0°, снег.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +2°, пасмурно.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +1°...+7°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью -1°, днем +2°, возможен небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -2°, днем +1°, возможен небольшой снег.

6 декабря - какой праздник, приметы погоды

6 декабря - Митрофана. Если в этот день моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и небольшой дождь.

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