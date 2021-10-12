К удивлению, женщина не пострадала. Булыжник чудом не задел ее, а лишь обсыпал пылью.

В Канаде женщина проснулась от того, что на ее подушку приземлился метеорит.

Об этом сообщает Victoria News.

Как сообщается, небесное тело проломило крышу и рухнуло на подушку как раз тогда, когда Рут Гамильтон спала.

Женщина рассказала, что ее разбудил звук удара по потолку и ощущение мусора на лице.

"Я просто вскочила и включила свет, я не могла понять, что произошло", - рассказала она.

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Женщина сказала, что огляделась, чтобы сориентироваться, и заметила камень, аккуратно лежащий на ее подушке рядом с тем местом, где обычно лежит ее голова.

"Меня трясло и было страшно, когда это случилось. Я подумала, что кто-то прыгнул, или это был пистолет или что-то в этом роде", - делится женщина.

К удивлению, женщина не пострадала. Она заявила, что собирается сохранить метеорит на память.

"Я просто поражена тем фактом, что это звезда, появившаяся с неба. Ей, наверное, миллиарды лет", - сказала Гамильтон.

Напомним, в октябре текущего года человечество сможет наблюдать звездопад - метеорные потоки Ориониды.

Ориониды – быстрые белые оставляющие следы метеоры. Иногда среди них встречаются и разноцветные: красные, сине-зелёные, желтые и оранжевые. Звездопад Ориониды получил свое название по имени созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров (радиант) – выше и левее яркой оранжевой звезды Бетельгейзе. Его наблюдают ежегодно со 2 октября до 7 ноября.

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Автор: Екатерина Лиманская