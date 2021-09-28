Метеорные потоки достигнут пика активности 8 и 21 октября.

В октябре текущего года человечество сможет наблюдать два звездопада: метеорные потоки Дракониды и Ориониды достигнут пика активности 8 и 21 октября.

Ученые прогнозируют, что намного отчетливей будет первый звездопад.

Дракониды – это периодический метеорный поток. Метеоры Драконид красноватые и очень медленные. Звездопад наблюдают ежегодно с 6 по 10 октября. За последнее столетие он показал два коротких впечатляющих звездных дождя – в 1933 и 1946 годах. Наблюдать его лучше всего в предутренние часы в районе с ясным тёмным небом

Читайте такжеСегодня ночью украинцы будут наблюдать Звездопад ПерсеидыОриониды – быстрые белые оставляющие следы метеоры. Иногда среди них встречаются и разноцветные: красные, сине-зелёные, желтые и оранжевые. Звездопад Ориониды получил свое название по имени созвездия Орион, в котором находится область вылета метеоров (радиант) – выше и левее яркой оранжевой звезды Бетельгейзе. Его наблюдают ежегодно со 2 октября до 7 ноября.

Ранее сообщалось, что ученые ежедневно наблюдают за солнечной активностью и прогнозируют наступление магнитных бурь. Такие бури могут негативно влиять на системы связи и электроприборы, а также здоровье людей.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц