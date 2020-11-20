Большой ярко-зеленый метеорит сгорел над побережьем Тасмании (видео)

Падение метеора продолжалось около 10 секунд.

Метеорит летел около 10 секунд / Скриншот

Ярко-зеленый метеорит был замечен экипажем исследовательского корабля Investigator, управляемого Государственным объединением научных и прикладных исследований (CSIRO), 18 ноября. Судно находилось у южного побережья Тасмании (Австралия) во время события.

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Об этом сообщает The Watchers.

Метеорит падал около 10 секунд, прежде чем сгорел.

Судно находится в этом районе для картографирования морского дна, проведения океанографических исследований и ходовых испытаний различного морского оборудования.

Взрыв метеорита над США

31 октября 2020 года яркий огненный метеорит пронесся по ночному небу над восточной частью США. Американское метеорное общество (AMS) получило 247 сообщений от очевидцев, большинство из которых описали объект как "яркий" и "самый большой" из всех, что они видели.

Очевидец из Луисвилля говорит, что этот метеорит был намного больше, чем любая падающая звезда, которую он когда-либо видел.

Другой очевидец, из Бакстера, штат Теннесси, засвидетельствовал, что "огненный шар светился разными цветами, когда взорвался в небе".