Завтра украинцев ждет не слишком приятная погода.

Понедельник в Украине будет дождливым и довольно прохладным. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, в течение понедельника ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди будут идти по всей территории страны: ночью - в северных и большинстве центральных областей, днем - по всей Украине. Лишь на востоке осадки если и будут, то незначительные. На юге страны - местами с грозами.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, ночью в Украине, кроме запада и юга, местами порывы 15-20 м/с.

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Температура воздуха в западных областях ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 6-11° тепла. На остальной территории страны - ночью 3-8° тепла, днем 10-15° (в юго-восточной части 14-19°). На высокогорье Карпат ночь пройдет без осадков, а вот днем ожидается мокрый снег; температура ночью и днем около 0°.

Погода в Киеве

В столице Украины понедельник будет облачным. Ночью - дождь, днем - без существенных осадков.

Ветер западный: 7-12 м/с, ночью по области местами порывы ветра 15-18 м/с.

Температура воздуха по области: ночью 3-8°, днем 10-15°.

Температура в Киеве: ночью 4-6°, днем 12-14°.

Другие новости погоды

Метеоролог Вера Балабух объяснила, почему в апреле погода в Украине колеблется от 30-градусной жары до заморозков с мокрым снегом.

Также мы рассказывали, в Одесской области почти сутки свирепствует непогода - дождь и мощный ветер. Сообщается о поваленных деревьях и, как следствие, поврежденных автомобилях.

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