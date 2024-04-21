Украинцев удивила погода в конце марта и в начале апреля. Грело под 26°.

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух объяснила, почему еще неделю назад в Украине стояла аномальная жара под 26°. В частности, подобный температурный рекорд фиксировали в Киеве 10 апреля.

Женщина в интервью "24 Каналу" отметила, что горячие температуры, которые украинцы наблюдали в конце марта - в середине апреля 2024 года, действительно - явление несвойственное для нашего климата.

"Да, действительно, первая половина апреля была аномально теплой. Особенно удивила погода в конце марта и в начале апреля", - сказала она.

Как известно, в тот период некоторые регионы Украины разогревало днем до +29 градусов тепла. Это было на 10-15 градусов выше нормы, и более характерно для лета, а не для обычно свежей весны.

Балабух говорит, что этим мы обязаны мощным массам субтропического воздуха. Речь идет о ветрах, которые навеяли украинцам тепло и "красную" пыль из Сахары. Как известно, тогда Украина удивлялась явлению несколько суток.

Европу охватили ветры из Сахары

Отметим, в Украине пылевая буря из Сахары бушевала в начале апреля. Это нашествие принесло к нам ветрами, которые сначала прошлись пылью по Европе. 10 апреля западные СМИ констатировали, что окна европейцев застилает красным песком в третий раз за последние две недели.

Синоптики говорили, что это явление свидетельствует об изменении характера атмосферной циркуляции. Людям это ощущалось ухудшением качества воздуха и лишними домашними заботами: из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе, эту грязь заносило в окна, она ложилась на карнизы, машины и другие поверхности.

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