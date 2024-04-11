Некоторые регионы будет ожидать настоящее летнее тепло, хоть и с кратковременными дождями.

Завтра в Украине станет несколько свежее, однако температура все еще будет оставаться летней, в некоторых регионах будет даже жарко.

Так, по данным Украинского гидрометцентра, 12 апреля в Украине облачно с прояснениями, ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Осадков на большинстве территории не предвидится, лишь в юго-восточных областях днем небольшие кратковременные дожди, местами грозы.

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Температура ночью 8-13°, в северной и северо-западной частях 4-9°, днем 15-20°, в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму 21- 26°; в Карпатах ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

На Киевщине 12 апреля облачно с прояснениями, без осадков. ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет немного ниже, чем сегодня - по области ночью 4-9°, днем 15-20°; в Киеве ночью 7-9°, днем 17-19°.

В то же время Укргидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности 12-14 апреля на всей территории Украины, кроме Крыма, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

Погода в Украине

10 апреля стало самым жарким днем, установив температурные рекорды во многих областях Украины.

В частности, в Киеве аномальная жара побила целых три рекорда - самая высокая минимальная и максимальная температура и самая высокая среднесуточная температура.

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