В ВОЗ указали, что спасение людей существенно влияет количество разрушенных зданий и минусовые температуры на улице.

Количество погибших в резултате мощных землетрясений в Турции и Сирии может увеличиться в четыре раза.

Такой прогноз сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Guardian. Там отметили, что ввиду масштабов стихийного бедствия, есть основания полагать, что его жертвами станут не менее 20 тыс. человек.

В ВОЗ указали на то, что спасение оставшихся в живых существенно осложняет количество разрушенных зданий и минусовые температуры на улице.

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При этом издание приводит данные о том, что жители отдаленных городов на юге Турции жаловались, что оказание помощи началось слишком поздно. Среди ледяного дождя и беспрецедентной катастрофы выжившие копаются в завалах и прислушиваются к крикам в надежде добраться до застрявших близких.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения. В сети появилось много фотографий и видео с разрушенными домами. Под завалами остаются люди, их ищут спасатели.

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что получают обращения о том, что украинцы, проживающие в районах, где произошли землетрясения, не выходят на связь.

По последним данным, жертвами катаклизма стали 3549 человек, 22 168 получили ранения, из-под завалов спасены более 8 тыс. человек. Также на месте разрушений работают 53 тыс. спасателей и их количество постоянно увеличивается.

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